Авербух объявил, что «Ледниковый период» в этом году не выйдет в эфир

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что новый сезон проекта в этом году пока не планируется.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами», — цитирует Авербуха teleprogramma.pro.

По его словам, в настоящее время он занят тренерской деятельностью, хотя и надеется, что ему удастся совмещать эту работу с телепроектом, так как у него в команде большая команда профессионалов.

«Будут результаты — будем разговаривать. Я сейчас веду большую работу по подготовке к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. В нём примут участие все наши звёзды», — заключил Авербух.

15 и 16 апреля во дворце спорта «Лужники» Авербух представит гала-шоу, посвящённое 75-летию заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Ранее Авербух рассказал, кому из фигуристов поставит программы на следующий сезон.