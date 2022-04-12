Ридзик отреагировал на слова Уайлда о скандале с Таталиной
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«О том, что сказал Вик Уайлд, — я не говорю, что этого нет. Это есть — где-то больше, где-то меньше. Но надо понимать, что все люди имеют личностные отношения. Есть где-то неприязнь у одного человека к другому — это проблема, которую нужно искоренять, вырезать, как опухоль», — цитирует Ридзика «Газета.Ru».
По его словам, если есть какие-то резонансные конфликты, то сначала их нужно попробовать решить, а потом уже выносить на публику.
«Я всегда говорил, что спортсмен для общества — это развлекательный ресурс. Другими словами, мы клоуны, мы развлекаем публику. Для какого-то личностного восприятия спортсмен — это тот, кто добивается поставленных целей через пот, кровь и труд, борется за свои идеалы», — добавил Ридзик.
Уайлд поддержал Таталину в своём Telegram-канале. Он написал, как устал видеть, что с российскими спортсменами обращаются будто с мусором, и призвал привлечь к ответственности спортивные федерации.
Напомним, что чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине.
Ранее Уайлд отреагировал на открытое письмо Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину.