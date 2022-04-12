Ридзик отреагировал на слова Уайлда о скандале с Таталиной

Короткая ссылка
Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в ски-кроссе Сергей Ридзик прокомментировал слова сноубордиста Вика Уайлда об отношении к спортсменам в России.
Ридзик отреагировал на слова Уайлда о скандале с Таталиной
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

«О том, что сказал Вик Уайлд, — я не говорю, что этого нет. Это есть — где-то больше, где-то меньше. Но надо понимать, что все люди имеют личностные отношения. Есть где-то неприязнь у одного человека к другому — это проблема, которую нужно искоренять, вырезать, как опухоль», — цитирует Ридзика «Газета.Ru».

По его словам, если есть какие-то резонансные конфликты, то сначала их нужно попробовать решить, а потом уже выносить на публику.

«Я всегда говорил, что спортсмен для общества — это развлекательный ресурс. Другими словами, мы клоуны, мы развлекаем публику. Для какого-то личностного восприятия спортсмен — это тот, кто добивается поставленных целей через пот, кровь и труд, борется за свои идеалы», — добавил Ридзик.

Уайлд поддержал Таталину в своём Telegram-канале. Он написал, как устал видеть, что с российскими спортсменами обращаются будто с мусором, и призвал привлечь к ответственности спортивные федерации.

Напомним, что чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Ранее Уайлд отреагировал на открытое письмо Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить