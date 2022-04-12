Чичерова рассказала, что ей хотелось бы спросить у тренера Ласицкене

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Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова призналась, какие вопросы у неё есть к тренеру Геннадию Габриляну, который работает с чемпионкой Токио Марией Ласицкене.
Чичерова рассказала, что ей хотелось бы спросить у тренера Ласицкене
  • AP
  • © Francois Mori

«У меня, безусловно, есть вопросы, которые мне бы очень хотелось задать этому специалисту. Спросить, например, как именно они с Машей пришли к тому или иному движению, каким упражнением этого добились. Вот это прямо очень мне интересно. Вообще иногда думаю, что чем старше ты становишься, тем более пристально начинаешь смотреть на то, чем занимаешься. Как художник, который смотрит на свои работы не с позиции «нравится — не нравится», а видит какие-то штрихи, которые хорошо было бы исправить», — заявила Чичерова в интервью RT.

Ранее Чичерова назвала бальзамом на душу свою победу над Ласицкене на зимнем чемпионате России.

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