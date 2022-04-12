Чичерова назвала бальзамом на душу свою победу над Ласицкене на зимнем ЧР

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась о своей победе над чемпионкой Игр в Токио Марией Ласицкене на зимнем национальном первенстве.

«1,94 — это норматив мастера спорта международного класса. Я все эти годы хотя и была в призах на чемпионатах России, прекрасно осознавала, что сил у меня уже не так много. И очень хотелось дотянуться хотя бы до этого уровня, чтобы уйти из спорта, не чувствуя, что конец карьеры совсем уж насмарку пошёл. Моя февральская победа — это, конечно, бальзам на душу, но она говорит и о том, что у нас есть определённые проблемы с резервом. Не должен 40-летний спортсмен выигрывать у тех, кто вдвое моложе и у кого энергии море. Надо обязательно подтягивать общий уровень, добиваться, чтобы внутри страны была конкуренция, хоть какая-то скамейка», — сказала Чичерова в интервью RT.

Ранее Чичерова рассказала, чем уникальна Ласицкене.