Чичерова рассказала, чем уникальна Ласицкене

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Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова выразила мнение, что чемпионка Игр в Токио Мария Ласицкене может побить её национальный рекорд.
Чичерова рассказала, чем уникальна Ласицкене
  • Gettyimages.ru
  • © Tony Marshall

«Она могла бы. Но высота — это такой вид, где действительно сантиметр решает многое. Для того чтобы установить рекорд, должна совпасть совокупность условий и качеств. Часто одно с другим не сходится. Я к своим 2,07 очень долго шла. На тот момент мне было уже почти 30 лет. Уникальность Ласицкене, на мой взгляд, заключается в самом подходе к процессу. Маше удалось выиграть два чемпионата мира подряд, а это очень непростая задача», — сказала Чичерова в интервью RT.

Она также отметила, что ей самой удалось лишь один раз выиграть золото на пяти чемпионатах мира, а Ласицкене прошла уже большой победоносный путь.

«В результатах, думаю, у неё и сейчас есть очень большая перспектива. Возьмите хотя бы тот факт, что сразу после Олимпиады в Токио Ласицкене, уже завершая сложнейший во всех отношениях сезон, прыгнула 2,05. Притом что всей этой истории предшествовала серьёзная травма. Конечно, это человек с очень сильным характером», — добавила Чичерова.

Ранее Чичерова призналась, что будет рада, если кто-то из россиянок побьёт её рекорд.

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