Булыкин надеется, что Антон Миранчук быстро наберёт форму после травмы

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от возможного возвращения полузащитника команды Антона Миранчука в ближайших турах.

«Это очень хорошо, что Антон скоро вернётся. Самое главное — чтобы он как можно быстрее набрал форму», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, полузащитнику поначалу будет тяжело вернуться на свой уровень, так как ему будут давать немного игрового времени.

«Увидим, как повлияет его возвращение на игру. Но нужно как можно быстрее вернуться в игровой ритм и почувствовать себя уверенным после травмы», — добавил Булыкин.

26-летний хавбек получил травму сухожилия в январе 2021 года. В расположение железнодорожников он вернулся в ноябре и продолжил восстанавливаться после реабилитации в Германии. При этом в текущем сезоне Миранчук провёл пять матчей и сделал одну результативную передачу.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.

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