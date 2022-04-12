СМИ: Де Брёйне может продолжить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне может перейти в мадридский футбольный клуб «Реал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает todofichajes.com, переход хавбека в испанский клуб может состояться, если мадридскому клубу не удастся договориться о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда или форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Ожидается, что английский клуб запросит за 30-летнего бельгийца не менее €100 млн.

В текущем сезоне Де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт футболиста с английской командой рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.