Экс-игрок «Реала» находится в критическом состоянии после аварии

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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фредди Ринкон находится в критическом состоянии после автомобильной аварии.
Экс-игрок «Реала» находится в критическом состоянии после аварии
  • Legion-Media

По информации Marca, авария произошла в Кали (Колумбия). Отмечается, что автомобиль футболиста столкнулся с автобусом. В настоящий момент Ринкон находится в реанимации, ему предстоит операция. Водитель и пассажиры автобуса также доставлены в больницу.

Напомним, что футболист выступал за мадридский клуб с 1995 по 1996 год. Он провёл за «Реал» 14 матчей и не забил голов.

Ранее защитник «Реала» Хесус Вальехо сдал положительный тест на коронавирус в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

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