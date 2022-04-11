Джокович: в Белграде выступят много хороших теннисистов — Хачанов и Рублёв

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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал решение француза Гаэля Монфиса сняться с турнира в Монте-Карло, а также его возможное участие в турнире в Белграде.
Джокович: в Белграде выступят много хороших теннисистов — Хачанов и Рублёв
  • AP

«Мне жаль, потому что Монфис — большая звезда нашего спорта, и мы надеемся, что он сможет приехать на турнир в Белград», — цитирует Джоковича Telegraf.

Теннисист также добавил, что если французский спортсмен не сможет принять участие в Белграде, то есть много хороших игроков, включая Доминика Тима, Карена Хачанова, Андрея Рублёва.

«Турнир ATP-250 действительно впечатляет. Список игроков, которые заявились, впечатляет», — заключил Джокович.

Турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло с 10 по 17 апреля. Джокович во втором круге сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины.

Напомним, что турнир ATP-250 состоится в Белграде (Сербия) и пройдёт с 18 по 24 апреля.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в ближайшее время будет готов приступить к тренировкам.

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