Джокович: в Белграде выступят много хороших теннисистов — Хачанов и Рублёв
- AP
«Мне жаль, потому что Монфис — большая звезда нашего спорта, и мы надеемся, что он сможет приехать на турнир в Белград», — цитирует Джоковича Telegraf.
Теннисист также добавил, что если французский спортсмен не сможет принять участие в Белграде, то есть много хороших игроков, включая Доминика Тима, Карена Хачанова, Андрея Рублёва.
«Турнир ATP-250 действительно впечатляет. Список игроков, которые заявились, впечатляет», — заключил Джокович.
Турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло с 10 по 17 апреля. Джокович во втором круге сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины.
Напомним, что турнир ATP-250 состоится в Белграде (Сербия) и пройдёт с 18 по 24 апреля.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в ближайшее время будет готов приступить к тренировкам.