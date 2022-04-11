Сёмин — о Хайкине: голкипера ждёт большое будущее

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал успехи российского голкипера норвежского «Будё-Глимта» Никиты Хайкина в сезоне-2021/22.

«Знаю, что о нём очень высокого мнения тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов. На мой взгляд, в стране есть два исполнителя примерно одного уровня — Хайкин и Матвей Сафонов. Сложно сказать, кто из них лучше. Кафанов после прихода в сборную вместе с Валерием Карпиным посмотрел в деле многих, но Никиту особенно отметил. Может, не все следят за выступлением «Будё-Глимта», но достаточно увидеть одну игру, чтобы понять: Хайкин обладает огромными перспективами», — заявил Сёмин в интервью RT.

Ранее Сёмин назвал Хайкина одним из лучших голкиперов Европы.