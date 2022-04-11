Александрова переместилась на 40-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 54-й на 40-ю позицию рейтинга, который появился на официальном сайте WTA.

Александрова дошла до полуфинала на турнире в Чарльстоне, где проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 4:6, 3:6.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 15-е место.

Лидирует в рейтинге Ига Свёнтек из Польши. Второе место занимает Барбора Крейчикова из Чехии, третье — испанка Паула Бадоса.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе.