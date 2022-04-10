Тренер «Сочи» назвал заслуженной победу над «Уфой»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победный результат в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с Уфой».
Тренер «Сочи» назвал заслуженной победу над «Уфой»
  • РИА Новости

«Для нас было достаточно не потерять концентрацию. Ведём 2:0, но нелепость в виде заработанного на ровном месте пенальти переворачивает игру и её оживляет. Но мы выстояли и заслуженно увозим из Уфы три очка», — цитирует Федотова пресс-служба черноморской команды.

«Сочи» на выезде одолел «Уфу» в матче РПЛ со счётом 2:1. 

В составе сочинцев отличились Матео Кассьерра и Артур Юсупов на 11-й и 51-й минутах. У хозяев единственный мяч забил Гамид Агаларов с пенальти на 81-й минуте. Причём для форварда уфимцев это уже 16-й гол в сезоне.

«Сочи» набрал 42 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (21) находится на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Зиньковского принёс «Крыльям Советов» победу над «Уралом» в матче РПЛ.

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