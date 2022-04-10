ЦСКА в гостях разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА на выезде одержал крупную победу над нур-султанской «Астаной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счётом 96:48 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал центровой красно-синих Никола Милутинов, который набрал 18 очков. Его партнёр по команде Алексей Швед записал в свой актив 16 баллов. В составе хозяев 17 очков набрал Марк Тихоненко.

Таким образом, армейцы одержал восьмую победу подряд.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ.