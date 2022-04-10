Штырков: не согласен, что Стерлинг забрал стартовый отрезок боя с Яном

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал поражение соотечественника Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджэмейна Стерлинга.

«Считаю, что первый раунд остался за Петей. Его удары были жёстче и точнее, плюс он давил, занимал центр клетки, работал первым номером. Именно стартовый отрезок и повлиял на окончательный результат поединка. Судьи отдали его Стерлингу, с чем я крайне не согласен. Что касается четвёртого и пятого раундов, то Ян забрал их очень уверенно, а именно они называются чемпионскими», — заявил Штырков в беседе с RT.

По его мнению, Ян в минувшем поединке был не в своей тарелке. При этом Штырков не считает, что россиянин — перегоревший или слишком злой, но для победы ему не хватило фирменного драйва и заряда.

«Не знаю, что именно было причиной этого. Факторов может быть очень много. Возможно, мне просто показалось», — заключил Штырков.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал поражение Яна от Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.