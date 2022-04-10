Тренер Емельянов: мне кажется, в бою Яна и Стерлинга не обошлось без политики

Тренер клуба «Ермак» Георгий Емельянов, который является бывшим партнёром Петра Яна по тренировкам, поделился эмоциями после поражения российского бойца от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Считаю, что Петя выиграл первый, четвёртый и пятый раунды. Не понятно, за что Стерлингу отдали стартовый раунд. Разве что по той причине, что он получился довольно равным, а Стерлинг является действующим чемпионом», — сказал Емельянов RT.

При этом он отметил, что во втором бою у Петра не получалось достаточно жёстко попасть по Стерлингу, а также много сил было потрачено во втором и третьем раундах в партере.

«Мне показалось, что Ян искал именно нокаут, был скован. Не хватило раскрепощённости и хитрости. Психологически могли воздействовать мелкие нюансы. Мы не увидели в углу флаг России, хотя все остальные были. К сожалению, не обошлось без политики, как мне кажется», — добавил специалист.

Ранее Стерлинг выразил готовность провести третий бой с Яном.