Тренер Емельянов: мне кажется, в бою Яна и Стерлинга не обошлось без политики
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«Считаю, что Петя выиграл первый, четвёртый и пятый раунды. Не понятно, за что Стерлингу отдали стартовый раунд. Разве что по той причине, что он получился довольно равным, а Стерлинг является действующим чемпионом», — сказал Емельянов RT.
При этом он отметил, что во втором бою у Петра не получалось достаточно жёстко попасть по Стерлингу, а также много сил было потрачено во втором и третьем раундах в партере.
«Мне показалось, что Ян искал именно нокаут, был скован. Не хватило раскрепощённости и хитрости. Психологически могли воздействовать мелкие нюансы. Мы не увидели в углу флаг России, хотя все остальные были. К сожалению, не обошлось без политики, как мне кажется», — добавил специалист.
Ранее Стерлинг выразил готовность провести третий бой с Яном.