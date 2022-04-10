Леклер выиграл Гран-при Австралии 

Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер одержал победу на третьем в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

Леклер преодолел дистанцию в 58 кругов с результатом 1 час 27 минут 46,548 секунды.

Второе место занял мексиканец Серхио Перес из Red Bull с отставанием в 20,524 секунды. Тройку лучших замкнул британец Джордж Расселл из Mercedes (+25,593).

Действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) сошёл с дистанции.

Следующий этап, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится в итальянской Имоле.

Ранее сообщалось, что Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австралии.