Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США).

© Matthew Stockman/Getty Images

В полуфинале россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич. Встреча завершилась со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. В финале Бенчич сыграет с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Унс Джабир (Тунис). Решающий матч пройдёт 10 апреля. Напомним, что призовой фонд турнира составляет $880 тыс. Ранее 19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в полуфинал турнира в Боготе.