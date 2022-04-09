Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне

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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США).
Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне
  • © Matthew Stockman/Getty Images

В полуфинале россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич. Встреча завершилась со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

В финале Бенчич сыграет с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Унс Джабир (Тунис). Решающий матч пройдёт 10 апреля.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет $880 тыс.

Ранее 19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в полуфинал турнира в Боготе.

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