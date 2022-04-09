Туктамышева: очень хотелось верить, что спорт вне политики, но это оказалось не так
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь, я этим живу. Не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. В полной растерянности…» — написала Туктамышева в своём Telegram-канале.
Напомним, что шоу Плющенко в Туле носило патриотический характер.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Елизавета Туктамышева поделилась мыслями по поводу завершения спортивной карьеры.