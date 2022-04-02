Туктамышева ответила на вопрос о продолжении карьеры

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась мыслями по поводу завершения спортивной карьеры.

«Вы думаете, можно строить планы? Ха-ха-ха, нет. Я живу сегодняшним днём. Планы невозможно строить», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Напомним, что 26-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Из-за отстранения Международного союза конькобежцев (ISU) Туктамышева также не смогла принять участие в чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

Ранее Туктамышева ответила на вопрос о планах на следующий сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить