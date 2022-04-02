Туктамышева ответила на вопрос о продолжении карьеры

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась мыслями по поводу завершения спортивной карьеры.

«Вы думаете, можно строить планы? Ха-ха-ха, нет. Я живу сегодняшним днём. Планы невозможно строить», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Напомним, что 26-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Из-за отстранения Международного союза конькобежцев (ISU) Туктамышева также не смогла принять участие в чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

Ранее Туктамышева ответила на вопрос о планах на следующий сезон.