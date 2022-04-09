«Челси» разгромил «Саутгемптон» со счётом 6:0 в 32-м туре АПЛ

В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) лондонский «Челси» разгромил «Саутгемптон».

Встреча в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Маркос Алонсо (8′), Мэйсон Маунт (16′, 54′), Тимо Вернер (21′, 49′) и Кай Хаверц (31′).

Таким образом, «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 30 матчах 62 очка. «Саутгемптон» находится на 13-й строчке (37 очков в 31 матче).

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