Гвардиола: я не лучший тренер в мире, у меня были деньги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова своего коллеги из «Ливерупля» Юргена Клоппа.

«Не могу назвать себя лучшим тренером. Я бы хотел сказать, что всё именно так, но я не лучший. Я добиваюсь успеха со своими командами, потому что у меня есть мой тренерский штаб, деньги и талантливые игроки», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

Ранее Клопп назвал своего коллегу лучшим тренером. Он добавил, что Гвардиола ещё не выиграл с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов из-за невезения.

По итогам 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 73 очка. «Ливерпуль» — на второй позиции (72 очка).

Ранее ESPN сообщил, что Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед».