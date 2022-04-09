Юрист предложил WADA отстранять тренеров пойманных на допинге юных атлетов

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Финский юрист Лаури Тарасти на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA) внёс предложение, по которому тренеры пойманных на допинге несовершеннолетних спортсменов будут отстранены от международных соревнований до конца санкций в отношении их подопечных.
Юрист предложил WADA отстранять тренеров пойманных на допинге юных атлетов
  • AFP
  • © Andrej Ivanov

«Это было бы моральным уроком. Хорошо бы понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний спортсмен может не понять, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой», — цитирует Тарасти Helsingin Sanomat.

При этом юрист отметил, что доказать вину тренера очень сложно, поэтому он предлагает ввести персональное отстранение наставника от международных соревнований.

Напомним, что в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней Камилы Валиевой в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила спортсменка, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российская фигуристка Валиева может пострадать из-за несправедливых решений по делу о нарушении антидопингового кодекса.

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