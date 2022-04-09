Юрист предложил WADA отстранять тренеров пойманных на допинге юных атлетов

Финский юрист Лаури Тарасти на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA) внёс предложение, по которому тренеры пойманных на допинге несовершеннолетних спортсменов будут отстранены от международных соревнований до конца санкций в отношении их подопечных.

«Это было бы моральным уроком. Хорошо бы понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний спортсмен может не понять, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой», — цитирует Тарасти Helsingin Sanomat.

При этом юрист отметил, что доказать вину тренера очень сложно, поэтому он предлагает ввести персональное отстранение наставника от международных соревнований.

Напомним, что в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней Камилы Валиевой в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила спортсменка, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российская фигуристка Валиева может пострадать из-за несправедливых решений по делу о нарушении антидопингового кодекса.