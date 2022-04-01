Валуев: антироссийская истерия обязательно повлияет на дело Валиевой

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российская фигуристка Камила Валиева может пострадать из-за несправедливых решений по делу о нарушении антидопингового кодекса.

«На мой взгляд, политическая ангажированность МОК и антироссийская истерия обязательно повлияют на дело Валиевой и на решения по нему. Нельзя с уверенностью сказать, лишат ли сборную России медалей за командный турнир: этот случай был до начала такой массовой истерии», — приводит слова Валуева Sport24.

Он добавил, что справедливости не приходится ждать, но, по его мнению, аргументы Валиевой всё же будут выслушаны. Валуев также отметил, что в мире ещё остались адекватные люди, это доказало решение ФИФА на 72-м конгрессе организации. По его словам, самое главное — не допустить разрушения карьеры Валиевой из-за политики.

Напомним, что инцидент произошёл на Олимпиаде-2022 в Пекине: в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее Валуев прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.