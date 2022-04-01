Валуев: антироссийская истерия обязательно повлияет на дело Валиевой

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российская фигуристка Камила Валиева может пострадать из-за несправедливых решений по делу о нарушении антидопингового кодекса.
Валуев: антироссийская истерия обязательно повлияет на дело Валиевой
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«На мой взгляд, политическая ангажированность МОК и антироссийская истерия обязательно повлияют на дело Валиевой и на решения по нему. Нельзя с уверенностью сказать, лишат ли сборную России медалей за командный турнир: этот случай был до начала такой массовой истерии», — приводит слова Валуева Sport24.

Он добавил, что справедливости не приходится ждать, но, по его мнению, аргументы Валиевой всё же будут выслушаны. Валуев также отметил, что в мире ещё остались адекватные люди, это доказало решение ФИФА на 72-м конгрессе организации. По его словам, самое главное — не допустить разрушения карьеры Валиевой из-за политики.

Напомним, что инцидент произошёл на Олимпиаде-2022 в Пекине: в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее Валуев прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить