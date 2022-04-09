Вяльбе отметила высокую организацию Югорского лыжного марафона
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Всё очень на высоком уровне организовано, молодцы. И погода радует, здесь же всякие истории бывали, а сегодня всё как надо, всё для зрителей, всё для спортсменов», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Вяльбе призналась, что не планирует участвовать в соревнованиях.
«Нет, сама я не хотела пробежать. Думаю, моё время уже прошло для того, чтобы бегать и соревноваться», – сказала она.
Марафон проходит в Ханты-Мансийске. Евгений Белов и Мария Козекаева 8 апреля стали победителями гонок на 50 км классическим стилем. Соревнования проводятся с 2013 года.
Ранее сообщалось, что в Польше выступили против переизбрания Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).