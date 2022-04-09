Вяльбе отметила высокую организацию Югорского лыжного марафона

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Югорский марафон организован на самом высоком уровне.
Вяльбе отметила высокую организацию Югорского лыжного марафона
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Всё очень на высоком уровне организовано, молодцы. И погода радует, здесь же всякие истории бывали, а сегодня всё как надо, всё для зрителей, всё для спортсменов», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Вяльбе призналась, что не планирует участвовать в соревнованиях.

«Нет, сама я не хотела пробежать. Думаю, моё время уже прошло для того, чтобы бегать и соревноваться», – сказала она.

Марафон проходит в Ханты-Мансийске. Евгений Белов и Мария Козекаева 8 апреля стали победителями гонок на 50 км классическим стилем. Соревнования проводятся с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в Польше выступили против переизбрания Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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