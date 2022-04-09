Вяльбе отметила высокую организацию Югорского лыжного марафона

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Югорский марафон организован на самом высоком уровне.

«Всё очень на высоком уровне организовано, молодцы. И погода радует, здесь же всякие истории бывали, а сегодня всё как надо, всё для зрителей, всё для спортсменов», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Вяльбе призналась, что не планирует участвовать в соревнованиях.

«Нет, сама я не хотела пробежать. Думаю, моё время уже прошло для того, чтобы бегать и соревноваться», – сказала она.

Марафон проходит в Ханты-Мансийске. Евгений Белов и Мария Козекаева 8 апреля стали победителями гонок на 50 км классическим стилем. Соревнования проводятся с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в Польше выступили против переизбрания Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).