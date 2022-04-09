Норрис показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов Гран-при Австралии

Короткая ссылка
Британский пилот McLaren Ландо Норрис показал лучшее время в третьей свободной практике на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Австралии.
Норрис показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов Гран-при Австралии
  • Gettyimages.ru

Он проехал свой лучший круг с результатом 1 минута 19,117 секунды.

Второе место занял пилот Ferrari, монегаск Шарль Леклер (+ 0,132), а замкнул тройку мексиканский гонщик Red Bull  (+ 0,148).

Квалификация и сама гонка Гран-при Австралии состоятся 9 и 10 апреля в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Леклер занял первое место во второй свободной практике на третьем в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить