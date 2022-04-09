Норрис показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов Гран-при Австралии

Британский пилот McLaren Ландо Норрис показал лучшее время в третьей свободной практике на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

Он проехал свой лучший круг с результатом 1 минута 19,117 секунды.

Второе место занял пилот Ferrari, монегаск Шарль Леклер (+ 0,132), а замкнул тройку мексиканский гонщик Red Bull (+ 0,148).

Квалификация и сама гонка Гран-при Австралии состоятся 9 и 10 апреля в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Леклер занял первое место во второй свободной практике на третьем в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австралии.