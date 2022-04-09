36 очков Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Кливленд» в матче НБА

«Бруклин Нетс» на своей площадке переиграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 118:107 в пользу команды Стива Нэша.

Лёгкий форвард «Нетс» Кевин Дюрант стал самым результативным игроком матча. Баскетболист набрал 36 очков.

«Бруклин» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кливленд» располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Денвер Наггетс» Йокич установил историческое достижение в НБА.