36 очков Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Кливленд» в матче НБА
- AP
Игра, которая прошла на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 118:107 в пользу команды Стива Нэша.
Лёгкий форвард «Нетс» Кевин Дюрант стал самым результативным игроком матча. Баскетболист набрал 36 очков.
«Бруклин» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кливленд» располагается на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Денвер Наггетс» Йокич установил историческое достижение в НБА.