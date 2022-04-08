Баскетболист «Денвера» Йокич установил историческое достижение в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон.

В матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлис» Йокич набрал 35 очков, сделал 16 подборов и отдал шесть передач в этом матче.

Таким образом, в этом сезоне 27-летний спортсмен уже записал в свой актив 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи.

«Денвер» обыграл «Мемфис» со счётом 122:109 и гарантировал себе выход в плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Сан-Антонио Спёрс» в матче НБА, а Энтони Эдвардс набрал 49 очков.