Баскетболист «Денвера» Йокич установил историческое достижение в НБА

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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон.
Баскетболист «Денвера» Йокич установил историческое достижение в НБА
  • AP
  • © David Zalubowski

В матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлис» Йокич набрал 35 очков, сделал 16 подборов и отдал шесть передач в этом матче. 

Таким образом, в этом сезоне 27-летний спортсмен уже записал в свой актив 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. 

«Денвер» обыграл «Мемфис» со счётом 122:109 и гарантировал себе выход в плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Сан-Антонио Спёрс» в матче НБА, а Энтони Эдвардс набрал 49 очков.

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