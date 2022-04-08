«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» в матче НБА, Эдвардс набрал 49 очков

«Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 127:121 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком игроком матча стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 49 очков. Его партнёр по команде Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

В составе «Спёрс» 20 баллов в свой актив записал Келдон Джонсон, а также дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов оформил Якоб Пёлтль.

Таким образом, была прервана трёхматчевая победная серия «Сан-Антонио».

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Кевина Дюранта помог «Бруклин Нетс» переиграть «Нью-Йорк Нитс» в НБА.