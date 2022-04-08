«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» в матче НБА, Эдвардс набрал 49 очков

Короткая ссылка
«Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» в матче НБА, Эдвардс набрал 49 очков
  • Gettyimages.ru

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 127:121 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком игроком матча стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 49 очков. Его партнёр по команде Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов. 

В составе «Спёрс» 20 баллов в свой актив записал Келдон Джонсон, а также дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов оформил Якоб Пёлтль. 

Таким образом, была прервана трёхматчевая победная серия «Сан-Антонио».

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Кевина Дюранта помог «Бруклин Нетс» переиграть «Нью-Йорк Нитс» в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить