Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» переиграть «Нью-Йорк» в НБА

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«Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» переиграть «Нью-Йорк» в НБА
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 110:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 11 передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг записал в свой актив 24 результативных балла. В составе хозяев 24 очка набрал Алек Бёркс, а также 23 очка набрал Ар Джей Барретт.

«Бруклин» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Никс» находятся на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф НБА от Западной конференции.

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