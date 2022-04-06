Определились все участники плей-офф НБА от Западной конференции

Определились все участники плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2021/22 от Западной конференции.

Борьбу за чемпионский титул продолжат десять клубов. В плей-офф вышли «Финикс Санз», «Мемфис Гриззлис», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс» и «Юта Джаз». В плей-ин попали «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» борются за место в основной сетке плей-офф.

Командам осталось провести в регулярном чемпионате по 2-3 встречи.

Матчи плей-ин пройдут с 12 по 15 апреля. Стадия плей-офф начнётся 16 апреля.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» потерял шансы на попадание в плей-офф НБА.