«Матч ТВ» прекратит показ чемпионата Нидерландов по футболу

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает трансляцию чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании.

«Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

По его словам, представители Нидерландов считают, что «заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ».

До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига.

Ранее Тащин сообщил, что телеканал прекращает трансляцию Кубка Англии по футболу.