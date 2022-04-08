«Матч ТВ» прекратит показ чемпионата Нидерландов по футболу
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«Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции», — написал Тащин в своём Telegram-канале.
По его словам, представители Нидерландов считают, что «заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ».
До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига.
Ранее Тащин сообщил, что телеканал прекращает трансляцию Кубка Англии по футболу.