Репилов: отлично, что арбитражный суд удовлетворил апелляцию российских саночников

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Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов считает, что пока рано радоваться решению арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL), который удовлетворил апелляцию на отстранение российских саночников от международных соревнований.
Репилов: отлично, что арбитражный суд удовлетворил апелляцию российских саночников
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Hassenstein

«Знаю, что в FIL негативно настроены по нашему присутствию. Не очень понимаю по поводу выигранного суда. Они же могут весь российский спорт запретить в один момент. Что арбитражный суд удовлетворил нашу апелляцию — это отлично», — цитирует Репилова «Матч ТВ».

По его мнению, в нынешней ситуации всё может решиться за несколько минут, поэтому важно продолжать тренироваться вне зависимости от обстоятельств. 

«Потому что не очень понимают русский дух, когда нас отстраняют, пытаясь убрать из спорта. Это по большей части мотивирует доказать обратное, что зря так делают. Когда мы вернёмся, вам будет тяжелее с нами бороться. Это моя мотивация. Как бы там ни было, я работаю ещё больше, ещё сильнее. Надеемся, что будем выступать, но радоваться рано», — заключил Репилов.

8 марта арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований. FIL отстранила отечественных спортсменов 2 марта от турниров под эгидой организации. Это же касалось российских тренеров и официальных лиц. 

Ранее трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов прокомментировал вспыхнувшую в мире русофобию.

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