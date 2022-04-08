Стерлинг назвал Умара Нурмагомедова будущим чемпионом UFC

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о российском бойце Умаре Нурмагомедове, который является троюродным братом Хабиба Нурмагомедова.
Стерлинг назвал Умара Нурмагомедова будущим чемпионом UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я смотрю все бои в легчайшем дивизионе. Умар — очень-очень жёсткий боец, он молод, хорошая борьба, хорошие, динамичные кики», — цитирует Стерлинга «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у россиянина могут возникнуть проблемы, когда он столкнётся с сильным грэпплером, но в целом Умар способен достичь больших высот.

«Мне кажется, это будущий чемпион, но посмотрим, что будет дальше, каких соперников UFC будет подбирать ему и как он с ними будет справляться», — добавил Стерлинг.

26-летний Нурмагомедов за свою карьеру одержал 14 побед, две из которых — в UFC. При этом он ни разу не терпел поражений. В своём последнем поединке, который прошёл 5 марта в Лас-Вегасе, российский боец с помощью удушающего приёма одолел американца Брайана Келлехера.

Ранее Стерлинг поблагодарил экс-бойца UFC Лиану Джоджуа за поддержку перед боем с россиянином Петром Яном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить