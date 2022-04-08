Стерлинг назвал Умара Нурмагомедова будущим чемпионом UFC
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«Я смотрю все бои в легчайшем дивизионе. Умар — очень-очень жёсткий боец, он молод, хорошая борьба, хорошие, динамичные кики», — цитирует Стерлинга «Спорт-Экспресс».
По его мнению, у россиянина могут возникнуть проблемы, когда он столкнётся с сильным грэпплером, но в целом Умар способен достичь больших высот.
«Мне кажется, это будущий чемпион, но посмотрим, что будет дальше, каких соперников UFC будет подбирать ему и как он с ними будет справляться», — добавил Стерлинг.
26-летний Нурмагомедов за свою карьеру одержал 14 побед, две из которых — в UFC. При этом он ни разу не терпел поражений. В своём последнем поединке, который прошёл 5 марта в Лас-Вегасе, российский боец с помощью удушающего приёма одолел американца Брайана Келлехера.
Ранее Стерлинг поблагодарил экс-бойца UFC Лиану Джоджуа за поддержку перед боем с россиянином Петром Яном.