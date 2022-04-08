Шестёркин оценил победу «Рейнджерс» над «Питтсбургом» в НХЛ

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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился впечатлениями от победы команды над «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шестёркин оценил победу «Рейнджерс» над «Питтсбургом» в НХЛ
  • AP

«Это был очень важный матч. Думаю, что ребята показали хорошую игру. Было много заблокированных ударов и отличных голов. Они действительно затратили много усилий», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Шестёркин отразил все 30 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» подрались после матча регулярного чемпионата НХЛ.

 

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