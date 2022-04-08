Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу российской теннисистки.

Причём Плишкова является двукратной финалисткой турниров Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира.

Александрова в четвертьфинале сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт, которая одолела эстонку Кайю Канепи.

Ранее сообщалось, что россиянка Камилла Рахимова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Боготе.