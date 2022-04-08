Президент «Урала» считает, что в России дефицит хороших судей

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что российскому футболу не хватает квалифицированных арбитров.

«У нас в стране дефицит хороших судей. Но кто мешает их воспитывать? Возите на сборы, отсматривайте, отбирайте. Лучших двигайте наверх, худших задвигайте. Вот сейчас людей наказали, а кто работать будет?» — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что каждый пытается продвинуть своего арбитра, из-за чего все судьи в Российской премьер-лиге (РПЛ) из Москвы или Санкт-Петербурга.

Напомним, что арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов были отстранены от работы до конца сезона-2021/22.

ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Сухого поставить 11-метровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Любимова, который отвечал за работу VAR.

Ранее Иванов отреагировал на инцидент между вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым и главным арбитром встречи Игорем Паниным.