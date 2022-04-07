Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении

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Дублинский суд предъявил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору обвинения в шести нарушениях правил дорожного движения.

Заседание суда состоялось 7 апреля. 33-летний боец смешанных единоборств обвиняется в опасном вождении автомобиля, сообщает MMA Fighting.

Макгрегора 23 марта арестовали за опасное вождение. У бойца был конфискован автомобиль Bentley стоимостью €170 тыс. Позже он вышел под залог.

Ирландец провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео погони полиции за Макгрегором.

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