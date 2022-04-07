«Зенит» продлил контракт с Ерохиным

Петербургский «Зенит» продлил контракт с полузащитником команды Александром Ерохиным до конца сезона-2023/24.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что 32-летний хавбек перешёл к сине-бело-голубым в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 29 матчей и забил восемь мячей.

«Зенит» (49 очков) по итогам 23 туров лидирует в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте располагается московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее сообщалось, что петербургский клуб продлил контракт с полузащитником команды и сборной России Алексеем Суторминым до конца сезона-2024/25.