«Зенит» продлил контракт с Суторминым

Петербургский «Зенит» продлил контракт с защитником команды и сборной России Алексеем Суторминым до конца сезона-2024/25.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что 28-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 26 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную подачу.

«Зенит» (49 очков) по итогам 23 туров лидирует в чемпионате России по футболу. На втором месте располагается московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак ответил на вопрос о безголевой серии нападающего команды Артёма Дзюбы.