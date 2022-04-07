«Зенит» продлил контракт с Суторминым

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Петербургский «Зенит» продлил контракт с защитником команды и сборной России Алексеем Суторминым до конца сезона-2024/25.
«Зенит» продлил контракт с Суторминым
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что 28-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 26 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную подачу.

«Зенит» (49 очков) по итогам 23 туров лидирует в чемпионате России по футболу. На втором месте располагается московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак ответил на вопрос о безголевой серии нападающего команды Артёма Дзюбы.

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