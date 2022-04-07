Опубликовано видео беспорядков перед матчем Лиги конференций «Марсель» — ПАОК

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В сети появилось видео беспорядков с участием фанатов греческого ПАОКа перед первым матчем 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА с «Марселем».
Опубликовано видео беспорядков перед матчем Лиги конференций «Марсель» — ПАОК
  • AP
  • © Daniel Cole

Жители Марселя опубликовали в Twitter кадры драки болельщиков команды из Салоников с французской полицией.

В некоторых столкновениях вместе с фанатами ПАОКа принимали участие болельщики белградского «Партизана».

«Марсель» на своём поле 7 апреля примет ПАОК. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» распевали политическую кричалку на матче в Англии.

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