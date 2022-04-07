Опубликовано видео беспорядков перед матчем Лиги конференций «Марсель» — ПАОК

В сети появилось видео беспорядков с участием фанатов греческого ПАОКа перед первым матчем 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА с «Марселем».

AP

© Daniel Cole