Опубликовано видео беспорядков перед матчем Лиги конференций «Марсель» — ПАОК
- AP
- © Daniel Cole
Жители Марселя опубликовали в Twitter кадры драки болельщиков команды из Салоников с французской полицией.
В некоторых столкновениях вместе с фанатами ПАОКа принимали участие болельщики белградского «Партизана».
«Марсель» на своём поле 7 апреля примет ПАОК. Игра начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» распевали политическую кричалку на матче в Англии.
🇪🇺 PAOK in Marseille last nightpic.twitter.com/71DvxZvZci— 101% ULTRAS (@101ultras_) April 7, 2022