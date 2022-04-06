Карпин о матче с «Крыльями Советов»: результатом я доволен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итог перенесённого матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (1:0).

«Доволен ли я тем, как прогрессирует «Ростов»? Про прогресс попозже поговорим, сейчас нужно брать очки. Понятно, что есть ошибки, которые связаны с неопытностью, молодостью, нервами. Результатом сегодня я доволен», — цитирует Карпина Sport24.

В перенесённом матче 19-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Николай Комличенко. Дмитрий Полоз не реализовал пенальти на 28-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Полоз впервые не забил пенальти в чемпионате России.