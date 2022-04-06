В РФС сообщили, что в ближайшие годы российский футбол может потерять более €500 млн

В ближайшие семь лет российский футбол рискует потерять более €500 млн только от падения в таблице коэффициентов УЕФА.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Российский футбольный союз, уже был проведён анализ динамики экономической ситуации.

«По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более €500 млн в течение ближайших семь лет», — заявили в РФС.

При этом отмечается, что в случае длительного отстранения от еврокубков эта сумма может значительно вырасти.

В настоящее время Россия занимает десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, однако в июне опустится до 19-го, а в случае отстранения на один еврокубковый сезон — до 25—28-го.

Ранее сообщалось, что глава РФС Александр Дюков попал в санкционный список Великобритании.