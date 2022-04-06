KazFootball: тренер ЦСКА Бабаян может возглавить сборную Казахстана

Ассистент главного тренера московского ЦСКА Григорий Бабаян получил предложение возглавить сборную Казахстана по футболу.

Как сообщает KazFootball, Бабаян получил предложение стать главным тренером национальной сборной после решения Казахстанской федерации футбола не продлевать контракт с Андреем Карповичем.

Отмечается, что сейчас специалист обдумывает данное предложение.

Напомним, что Бабаян был назначен ассистентом тренера ЦСКА в 2021 году. Его контракт с московским клубом истекает в конце мая 2022 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».