KazFootball: тренер ЦСКА Бабаян может возглавить сборную Казахстана

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Ассистент главного тренера московского ЦСКА Григорий Бабаян получил предложение возглавить сборную Казахстана по футболу.
KazFootball: тренер ЦСКА Бабаян может возглавить сборную Казахстана
  • Gettyimages.ru

Как сообщает KazFootball, Бабаян получил предложение стать главным тренером национальной сборной после решения Казахстанской федерации футбола не продлевать контракт с Андреем Карповичем.   

Отмечается, что сейчас специалист обдумывает данное предложение.

Напомним, что Бабаян был назначен ассистентом тренера ЦСКА в 2021 году. Его контракт с московским клубом истекает в конце мая 2022 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».

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