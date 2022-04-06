KazFootball: тренер ЦСКА Бабаян может возглавить сборную Казахстана
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Как сообщает KazFootball, Бабаян получил предложение стать главным тренером национальной сборной после решения Казахстанской федерации футбола не продлевать контракт с Андреем Карповичем.
Отмечается, что сейчас специалист обдумывает данное предложение.
Напомним, что Бабаян был назначен ассистентом тренера ЦСКА в 2021 году. Его контракт с московским клубом истекает в конце мая 2022 года.
Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».