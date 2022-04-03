Березуцкий: ЦСКА в игре с «Уралом» пропустил много быстрых контратак

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал итог матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».

«Непростой матч получился, как и все игры после перерыва на сборные. Всегда трудно после паузы. Все находятся в разном физическом и психологическом состоянии. «Урал» хорошо сегодня играл», — цитирует «Спорт-Экспресс» Березуцкого.

Тренер армейской команды считает, что ЦСКА плохо сыграл в обороне в матче с «Уралом».

«Была проблема в компактности команды. Мы пропустили много контратак сегодня», — отметил Березуцкий.

Матч ЦСКА — «Урал», который прошёл на поле стадиона «ВЭБ Арена», завершился со счётом 2:2.

ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (21) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее Игорь Шалимов заявил, что в конце игры с ЦСКА «Уралу» не дали пенальти.