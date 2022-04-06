Давиташвили покинул тульский «Арсенал»

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Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили расторг контракт с клубом.
Давиташвили покинул тульский «Арсенал»
  • РИА Новости

«Находясь в расположении сборной Грузии, Зурико Давиташвили прислал в клуб заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт. Полузащитник объяснил своё решение семейными обстоятельствами», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам клубов Российской премьер-лиги приостанавливать трудовые договоры из-за ситуации на Украине.

Грузинский полузащитник дебютировал за тульский «Арсенал» в 2021 году и провёл за клуб 23 матча, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.

Ранее бывший игрок «Краснодара» французский полузащитник Реми Кабелла подписал контракт с командой Лиги 1 «Монпелье».

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