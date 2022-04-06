Крайдер — об игре Панарина в НХЛ: Артемий всегда дезориентирует соперников

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался об успехах российского форварда Артемия Панарина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

«Очевидно, никто не понимает, что делает Артемий, чёрт возьми. Он всегда дезориентирует другую команду, но при этом создает множество вариантов для своей, передавая шайбу в нужное время и в нужном месте», — цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» 6 марта на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1. 30-летний Панарин сделал две результативные передачи. Теперь на его счету 65 голевых пасов.

«Рейнджерс» (96 очков) располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (54 очка) занимает 15-е место.

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