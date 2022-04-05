Медведев планирует сыграть на турнире в Лос-Кабосе
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Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Отмечается, что Медведев представлен в качестве хедлайнера вместе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и британцем Кэмероном Норри.
Напомним, что 2 апреля российский теннисист сообщил, что согласился на операцию по удалению грыжи и пропустит от одного до двух месяцев.
31 марта Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Майами. Поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.
Ранее ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.