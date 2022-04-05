Медведев планирует сыграть на турнире в Лос-Кабосе

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев планирует сыграть на теннисном турнире категории ATP 250, который пройдёт в Лос-Кабосе (Мексика) с 1 по 6 августа.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Отмечается, что Медведев представлен в качестве хедлайнера вместе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и британцем Кэмероном Норри.

Напомним, что 2 апреля российский теннисист сообщил, что согласился на операцию по удалению грыжи и пропустит от одного до двух месяцев.

31 марта Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Майами. Поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.

Ранее ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.