Медведев планирует сыграть на турнире в Лос-Кабосе

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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев планирует сыграть на теннисном турнире категории ATP 250, который пройдёт в Лос-Кабосе (Мексика) с 1 по 6 августа.
Медведев планирует сыграть на турнире в Лос-Кабосе
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Отмечается, что Медведев представлен в качестве хедлайнера вместе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и британцем Кэмероном Норри.

Напомним, что 2 апреля российский теннисист сообщил, что согласился на операцию по удалению грыжи и пропустит от одного до двух месяцев.

31 марта Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Майами. Поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.

Ранее ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.

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