Медведев и Рублёв потеряли позиции в Чемпионской гонке ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев со второй позиции опустился на третью. Он пропустил вперёд победителя турнира в Майами испанца Карлоса Алькараса. Лидирует в рейтинге его соотечественник Рафаэль Надаль.

Андрей Рублёв расположился на седьмом месте. Карен Хачанов опустился на 22-ю строчку, Аслан Карацев по-прежнему 27-й.

Ранее россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Майами (США).