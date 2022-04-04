Медведев и Рублёв потеряли позиции в Чемпионской гонке ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.
Медведев и Рублёв потеряли позиции в Чемпионской гонке ATP
  • AP

Российский теннисист Даниил Медведев со второй позиции опустился на третью. Он пропустил вперёд победителя турнира в Майами испанца Карлоса Алькараса. Лидирует в рейтинге его соотечественник Рафаэль Надаль.

Андрей Рублёв расположился на седьмом месте. Карен Хачанов опустился на 22-ю строчку, Аслан Карацев по-прежнему 27-й.

Ранее россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Майами (США).

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