Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Майами в парном разряде
- AP
В финале российско-немецкий дуэт обыграл Веронику Кудерметову из России и Элизе Мертенс из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Звонарёвой и Зигемунд. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.
Напомним, что ранее состоялся женский финал в одиночном разряде. Полька Ига Свёнтек обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:0.
Призовой фонд турнира составил более $8,5 млн.
Ранее 18-летний Алькарас стал самым молодым финалистом турнира в Майами после Надаля.