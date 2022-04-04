Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Майами в парном разряде

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Майами (США).

В финале российско-немецкий дуэт обыграл Веронику Кудерметову из России и Элизе Мертенс из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Звонарёвой и Зигемунд. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.

Напомним, что ранее состоялся женский финал в одиночном разряде. Полька Ига Свёнтек обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:0.

Призовой фонд турнира составил более $8,5 млн.

Ранее 18-летний Алькарас стал самым молодым финалистом турнира в Майами после Надаля.