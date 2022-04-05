Матыцин выразил надежду, что IHF рассмотрит заявку России и Китая на ЧМ по гандболу

Министр спорта Олег Матыцин надеется, что Международная федерация гандбола (IHF) рассмотрит совместную заявку России и Китая на проведение чемпионатов мира среди женских команд 2029 и 2031 годов.

«Вижу уверенность в словах и позиции президента Федерации гандбола России (ФГР). Уверен, что и приезд наших китайских коллег символичен, он только подтверждает готовность сотрудничать. Заявка на проведение чемпионата мира, надеюсь, будет внимательно рассмотрена», — цитирует РИА Новости Матыцина.

По его словам, Россия сделает всё возможное, чтобы предоставить все гарантии и поддержать заявку.

«Все основания для этого у российского гандбола есть», — заключил Матыцин.

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв 4 апреля сообщил, что во время встречи с главой Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао обсуждалось решение подать совместную заявку на проведение женского первенства планеты.

Ранее Матыцин назвал непрофессиональным призыв министра спорта Польши исключить Россию из МОК.