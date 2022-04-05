Матыцин выразил надежду, что IHF рассмотрит заявку России и Китая на ЧМ по гандболу

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин надеется, что Международная федерация гандбола (IHF) рассмотрит совместную заявку России и Китая на проведение чемпионатов мира среди женских команд 2029 и 2031 годов.
Матыцин выразил надежду, что IHF рассмотрит заявку России и Китая на ЧМ по гандболу
  • РИА Новости

«Вижу уверенность в словах и позиции президента Федерации гандбола России (ФГР). Уверен, что и приезд наших китайских коллег символичен, он только подтверждает готовность сотрудничать. Заявка на проведение чемпионата мира, надеюсь, будет внимательно рассмотрена», — цитирует РИА Новости Матыцина.

По его словам, Россия сделает всё возможное, чтобы предоставить все гарантии и поддержать заявку.

«Все основания для этого у российского гандбола есть», — заключил Матыцин.

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв 4 апреля сообщил, что во время встречи с главой Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао обсуждалось решение подать совместную заявку на проведение женского первенства планеты.

Ранее Матыцин назвал непрофессиональным призыв министра спорта Польши исключить Россию из МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить